عبدالعزيز الفضلي



يشارك وفد من الكويت في الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة والمقام حاليا في المغرب برئاسة وكيل القطاع المالي بوزارة التربية ورئيس لجنة الرقابة المالية بمنظمة «الايسيسكو» يوسف النجار وعضوية وكيل التعليم العام أسامة السلطان ونادية الوزان.



وقال النجار في تصريح صحافي انه سيتم عقد الاجتماع التشاوري مع اعضاء المنظمة حول المعرفة بالعالم الاسلامي ومن ثم اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، مشيرا الى ان الاجتماع سيشهد توقيع برنامج شراكة بين «الإيسيسكو» وجمهورية الغابون وسيتم التطرق الى مجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم ووضع مبادرات لتحسين اقتصاد المعرفة في العالم الإسلامي.



واضاف انه سيتم بحث مقترحات حول قضايا التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتقني، مشيرا الى عقد جلسات تشاورية مع اللجان الوطنية والخروج بتوصيات تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية.‫