سامح عبدالحفيظ



قرر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس تأجيل مناقشة تقريري لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لجهة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ونظام القوائم النسبية بناء على طلب الحكومة.



وأفاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بأن الحكومة لديها قانون متكامل بشأن تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على منحها الوقت لتقديمه.



من جانب آخر، وافق المجلس على قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية في مداولته الأولى، وأجل الثانية لمزيد من الدراسة.



بعد ذلك، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/ 2022. وبعد المناقشة، ثبّت المجلس عدة توصيات في المضبطة دون التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب، على أن يتم التصويت عليها في جلسة المجلس المقبلة المقررة يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023.



أجر وعافية بوعبدالله



تعرض النائب د.خليل أبل لوعكة صحية أثناء سير جلسة مجلس الأمة أمس والتي امتدت حتى الساعة ٧ مساء استدعت نقله بالإسعاف برفقة نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم. «الأنباء» تتمنى للنائب د.خليل أبل الشفاء العاجل.



«سلامات أجر وعافية ما تشوف شر بوعبدالله».