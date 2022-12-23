علي إبراهيم



قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية، كابتن عبدالله العلي إن وفدا من النقابة التقى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، غانم الغنيمان، واستعرض معه عدة قضايا عمالية من بينها زيادة رواتب العاملين في الشركة إذ أثبتت الدراسات تدني معدلات رواتب موظفي الكويتية قياسا على سوق العمل، ناهيك عن عدم تأهيل صف ثاني من الكوادر الوطنية بالشركة ليكونوا نواة لقيادتها مستقبلا.



وكشف العلي في تصريح لـ «الأنباء» عن أن هناك تفاهمات حكومية في شأن تدني الرواتب بعدما أخذت وقتها في الدراسة عبر شركة استشارية متخصصة، ومن المتوقع أن تتم حلحلة الأمر بزيادات تتراوح بين 200 و400 دينار للموظفين خلال الربع الأول من 2023 خصوصا أن السياسة الحكومية داعمة للعمالة الوطنية وتعطي حقوقها ومكتسباتها صفة الأولوية.



وذكر العلي أن اللقاء تطرق أيضا إلى مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الشركة ومستجداتها، وصولا إلى رصيد الإجازات الذي تم إسقاطه عن الموظفين بعدما تجاوز الـ 100 يوم، وهو الأمر الذي تلقت النقابة وعودا بالنظر فيها وحلحلتها حفاظا على مكتسبات العمالة الوطنية بالشركة ودعما لمقدراتها.



وأشار العلي إلى أن وفد النقابة أبدى خلال اللقاء برغبتهم في عدول الحكومة عن مشروع خصخصة الكويتية وأن تظل مملوكة للحكومة من دون دخول شريك استراتيجي، ليكون تطوير الطائر الأزرق مشروعا وطنيا يرقى بمستوى خدماته على الدوام ويعود إلى المنافسة بالصورة التي تشرف الكويت.