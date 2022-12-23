ثامر السليم



بتوجيهات من مدير الجامعة بالإنابة د.سعاد الفضلي، قام القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري بالاجتماع مع قطاع التخطيط ممثل بالقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.هدى المحمود إضافة لممثلين من قسم علوم البحار.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استغلال موقع مركز علوم البحار التابع لكلية العلوم بجامعة الكويت، والواقع في منطقة الفنطاس لفتح مقررات من شأنها أن تخدم طلبة وطالبات المناطق الجنوبية بالكويت، حيث جاء هذا الاتفاق تسهيلا على طلبة وطالبات الجامعة بهذه المناطق وتخفيفا عنهم من بعد المسافة إضافة إلى أن توفير مثل هذه المقررات هناك يمثل استغلالا أمثل لموارد ومنشآت جامعة الكويت في مختلف مناطقها.

وقامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بعمل حصر للطلبة والطالبات القاطنين في المناطق البعيدة، حيث اتضح أن هناك ما يقارب 839 طالبا من منطقة صباح الأحمد السكنية إضافة لـ 39 طالبا وطالبة من منطقة الوفرة السكنية، وغيرها من المناطق.

ومن أجل تسهيل انخراط هذه الأعداد بالجامعة وحل مشاكل التسجيل وبعد المسافة بين مناطقهم السكنية ومباني جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، تم الاتفاق على فتح شعب دراسية أولية بموقع الفنطاس قسم علوم البحار لكي يخدم هؤلاء الطلبة المستجدين وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لكليات الآداب والتربية والشريعة على أن يجري إضافة بعض الكليات الأخرى بالفترة القادمة بالتنسيق مع أقسام هذه الكليات وتحديد الطاقات الاستيعابية المقررة لها.