صدر مرسومان بتعيين أمينين عامين مساعدين في مجلس الوزراء.



وجاء في المرسوم الأول:



مادة أولى



يُعين تركي جابر الدعيج الصباح ـ في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء ـ بدرجة وكيل وزارة.



مادة ثانية



على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 8/1/2023، وينشر في الجريدة الرسمية.



وتضمن المرسوم الثاني:



مادة أولى:



يُنقل صباح أحمد صباح السالم الصباح ـ الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات ـ للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء، بذات درجته الوظيفية (وكيل وزارة مساعد)، وللمدة المتبقية من مدة تعيينه.



مادة ثانية



على كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 8/1/2023، وينشر في الجريدة الرسمية.