أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعيينات والبعثات عن العامين الدراسيين 2021/2020 و2022/2021 برئاسة د.عبدالله المزروعي من «التطبيقي» وعضوية كل من د.عادل الشرف من كلية التربية ود.حمود الدويسان من كلية الحقوق.



جاء ذلك على خلفية عدد من الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها البعض بشأن التعيينات والبعثات التي جرت في إعلان الهيئة عن الأعوام 2021/2020 و2022/2021.



وحدد الوزير العدواني اختصاصات اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات المقدمة من المتقدمين لإعلانات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتعيينات أو البعثات عن الاعوام المذكورة، كما تعلن اللجنة عن تحديد الزمان والمكان لفتح وتلقي الشكاوى والتظلمات الخاصة بالمتقدمين لفترة اسبوعين.



ويحق للجنة طلب أي بيانات أو مستندات خاصة بمقدمي الشكاوى والتظلمات لإنجاز أعمالها وسماع أقوال من تراه لازما لأداء مهامها، كما لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص في سبيل إنجاز أعمالها، على أن ترفع تقريرها بنتائج أعمالها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.