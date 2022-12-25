أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار حرص الكويت على الاسهام في هيئات العمل العربي والاسلامي المشترك لاسيما في مجالات التربية والعلوم والثقافة نظرا لدور هذه المجالات في تحقيق النهضة والتنمية والتكامل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به النجار الذي يترأس لجنة الرقابة المالية بمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 للمجلس التنفيذي للمنظمة.



كما أكد النجار أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة «ايسيسكو» للنهوض بمجالات التربية والعلوم والثقافة.



وأضاف أن المجلس التنفيذي اعتمد خلال جلساته عددا من التقارير لاسيما التقرير المالي للمنظمة لعام 2021، بالإضافة الى مجموعة من الوثائق والمقترحات المقدمة سواء من الادارة العامة لمنظمة «ايسيسكو» أو من أعضاء المجلس التتفيذي مشيدا بروح التوافق والمسؤولية التي طبعت أعمال المجلس.



وكانت بدأت أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بمشاركة الكويت.



وأكد المدير العام للمنظمة سالم المالك في كلمة بافتتاح أعمال الدورة الـ43 للمجلس حرص المنظمة على نهجها التجديدي والتحديثي لتكون منظمة ذات توجه عملي متكامل، ما يجعلها في مصاف المؤسسات الدولية المرموقة.



واستعرض في هذا السياق أبرز الانجازات التي حققتها المنظمة من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل واطلاقها مبادرات وبرامج، مشيرا الى حصول المنظمة على العديد من الجوائز والشهادات العالمية المتميزة خلال عام 2022.



من جهته، ثمن رئيس المؤتمر العام لـ«ايسيسكو» وزير التعليم والبحث العلمي المصري محمد عاشور التعاون البناء مع المنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة في إطار مضي المنظمة قدما في إشراك الدول الاعضاء واللجان الوطنية والتنسيق معها.



وأشاد بجهود «ايسيسكو» في مجال استشراف المستقبل والحفاظ على التراث الثقافي ونشر اللغة العربية للناطقين بغيرها وبناء القدرات الوطنية بالدول الأعضاء من خلال دعم التعليم وتأهيل وتدريب الشباب والنساء ودعم البحث والابتكار.



بدوره، أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ«ايسيسكو» والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس تيسير أن المنظمة أصبحت في مكانة تستحق الثناء والتقدير حيث إنها تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة من خلال مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى إرساء ممارسات تربوية وثقافية وعلمية متميزة.