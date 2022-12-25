

وجه النائب حمد العبيد سؤالين إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني.



ونص سؤاله إلى وزير الإعلام على مايلي:



التزاما بالعادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي، والتي تفرض الاحتشام في الملبس، لاسيما في الجهات الحكومية الإعلامية التي تعد مرآة للتعبير عن المجتمع ما يستوجب على العاملين فيها الالتزام بالزي المحتشم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما اللوائح والتعاميم الصادرة بشأن الالتزام بالزي الرسمي المحتشم المخاطب بها العاملون في وكالة كونا؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.



وما مدى التزام الوكالة بتطبيق أحكام تلك اللوائح والتعاميم؟ وما الإجراءات الإدارية المتخذة حيال من لم يلتزم بتلك الأحكام؟ مع تزويدي بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن إن وجد. وما أدوات ووسائل الوزارة ودورها في مراقبة الالتزام بتلك اللوائح وإجراءاتها المتخذة حيال التقصير في الالتزام بها؟ مع تزويدي بذلك إن وجد. وهل تم التعامل مع الشكاوى المقدمة من بعض موظفي الوكالة خصوصا في تعميم رقم (5) لسنة 20218؟ وما الإجراء المتخذ في هذه الشكاوى؟ وجاء في سؤاله إلى وزير التربية مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: تاريخ إنشاء مراقبات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية. وعدد المدارس التابعة لكل مراقبة من تلك المراقبات، في التاريخ المشار إليه في السؤال السابق، مع ذكر أسماء المدارس، وأسماء الضواحي التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية في ذلك الوقت. وعدد المدارس التابعة لكل مراقبة من تلك المراقبات، مع ذكر أسماء الضواحي التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية في العام الدراسي 2022/2021. وعدد تقييمات الكفاءة التي كتبها مراقب التعليم الابتدائي ومراقب التعليم المتوسط ومراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية كل على حدة، بصفته مسؤولا مباشرا عن العام الدراسي 2022/2021.وعدد تقييمات الكفاءة التي كتبها مراقب التعليم الابتدائي ومراقب التعليم المتوسط ومراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية كل على حدة، بصفته المسؤول التالي للمسؤول المباشر، عن العام الدراسي 2022/2021. والهيكل التنظيمي الحالي للإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية. والتوصيف الوظيفي المعمول به حاليا لمهام كل من مدير الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية ومدير الشؤون التعليمية ومراقب التعليم الابتدائي ومراقب التعليم المتوسط ومراقب التعليم الثانوي.