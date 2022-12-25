وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن سبب عدم طرح إدارة الجامعة إعلان وظيفة معيد بعثة بدرجتي الماجستير والدكتوراه للسنة الدراسية 2022/2021.



ونص السؤال على ما يلي:



دأبت جامعة الكويت على فتح باب التقديم لنظام البعثات كل عام، ولم يتوقف باب الابتعاث حتى خلال جائحة كورونا - باستثناء سنة الغزو، إلا أنها تقاعست عن طرح إعلان للراغبين في الحصول على البعثات في السنة السابقة (العام الجامعي 2022/2021)، علما بأن جميع الأقسام العلمية حددت احتياجاتها.



وقد طرحت الجامعة إعلان البعثات للسنة 2023/2022 أخيرا، لكن نمى إلى علمي إلغاء تخصصات عدة منه، على الرغم من طلب الأقسام العلمية لها.



لذا يرجـى إفادتــي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب عدم طرح إدارة الجامعـــة إعـلان وظيفة معيد بعثة بدرجتي الماجستير والدكتوراه للسنة الدراسية 2022/2021 على الرغم من تخصيص مقاعد ودرجات لهذا العام؟



2- ما سبب إلغاء التخصصات العلمية من إعلان بعثات 2023/2022 بدلا من ترحيل المقاعد المخصصة للعام الدراسي السابق لإتاحة الفرصة للكويتيين الراغبين في التقدم عليها والذين لم يستفيدوا منها، وذلك على الرغم من طرح إدارة الجامعة لإعلان وظائف هيئة التدريس للكويتيين وغير الكويتيين بتخصصات من ضمنها التخصصات الملغية من إعلان الابتعاث المخصص للكويتيين؟



3- نمى إلى علمي توجه جامعة الكويت لتوظيف غير الكويتيين، فهل هذا هو الحل البديل لسد احتياجات الأقسام العلمية بدلا من تخصيص مقاعد لابتعاث الكويتيين؟



4- تتجه الدولة حاليا إلى تأسيس جامعة صباح السالم الحكومية، والتي سيكون لها احتياج كبير لأعضاء هيئة التدريس وبجميع التخصصات الدراسية، فما سبب تقليص الفرص المتاحة والتخصصات المطلوبة في إعلان الابتعاث لهذا العام؟



5- هل روجعت الأقسام العلمية بخصوص التخصصات التي ألغيت من إعلان البعثة بعد إعدادها خطط البعثات واعتمادها من الكليات ومجالس الجامعة؟



6- ما إجراءات جامعة الكويت للحيلولة دون حرمان الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي وفقا لمتطلبات الجامعة للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه منذ السنة السابقة بتخصصات حددتها الأقسام العلمية في خطتها، وذلك لعدم طرح إعلان في السنة السابقة وإلغاء تخصصات عدة أساسية من إعلان السنة الحالية، ما سيضيع فرص الراغبين في التقديم وهدر جهودهم وأموالهم؟



7- ما سبب وقف تخصص المحاسبة للمؤهل العلمي (دكتوراه) في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية؟