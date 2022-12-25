رشيد الفعم



تستأنف اللجان البرلمانية أعمالها اليوم، إذ تناقش لجنة الظواهر السلبية قوانين عدة متعلقة بما يثار في الأوساط الاجتماعية وعلى الصعيد السياسي مثل التشبه بالجنس الآخر و«الواسطة» و«الغش التجاري».



مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» إن قضية انتشار المخدرات وتفشي الرشوة والغش التجاري والواسطة أبرز الموضوعات التي ستنظرها لجنة الظواهر السلبية، وفقا لما تم الإعلان عنه بالاتفاق مع تكليفات المجلس «وستعمل اللجنة على حماية المبلغين عن الظواهر السلبية». وأشار المصدر الى أهمية دور اللجنة في حماية المجتمع، وتحصين الشباب من الظواهر الدخيلة والثقافات التغريبية التي بدأت تصبح وكأنها سلوك عام تم التعود عليه رغم حالة الرفض القاطعة التي يعلنها المواطنون والمسؤولون، داعيا جميع فئات المجتمع إلى مساندتها ودعمها تقديرا لدورها في هذا الجانب. وشدد المصدر على ان اللجنة لن تألو جهدا في سبيل معالجة ما يطرأ على المجتمع الكويتي المحافظ من ظواهر لا تتوافق مع الدين والعادات والتقاليد التي نشأ وترعرع عليها الآباء والأجداد، مؤكدا أن حماية الجيل الحالي من الشباب مسؤولية مشتركة تقع على ثالوث الحكومة والمجلس والمجتمع نفسه.