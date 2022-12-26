وجه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1- يرجى تزويدي بكشف بأسماء من صدرت لهم (شهادات إثبات جنسية) صالحة ليوم الانتخاب فقط بتاريخ 29/9/2022.



2- هل تم التحقق من شخصيات المتقدمين للحصول على الشهادة بإجراء (البصمة) كما هي الإجراءات المتبعة؟



3- كشف بأسماء وأعداد من صدر قرار برفع الإيقاف عنهم خلال الأيام الثلاثة السابقة عن الانتخاب.



4- يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين مدير عام الإدارة العامة للجنسية متضمنة تاريخ تعيينه ومبررات استثنائه من قرارات النقل والندب والتعيين المطبقة وقت صدور القرار.