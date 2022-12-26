عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية الخميس المقبل آخر يوم دوام لموظفيها الذين احالتهم للتقاعد بعد ان امضوا 34 عاما في الخدمة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان التربية ابلغت المعنيين بالأمر من العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، مشيرة الى ان دفعة الخميس تعتبر الثانية خلال العام الحالي بعد أن احالت عددا من العاملين في الهيئات التعليمية مع نهاية العام الدراسي الماضي. وذكرت المصادر ان كشف المحالين للتقاعد يضم عددا من مديري الادارات المركزية والمراقبين وموجهي المواد الدراسية، مشيرة الى انه بخروجهم سيشهد عدد من القطاعات فراغا اداريا سيكون بحاجة الى تسكين مناصبهم بالسرعة الممكنة. من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية عن استقبال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني المراجعين يوم الأربعاء 28 الجاري من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا، وذلك في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة، مشيرة الى ان حجز المواعيد يكون عن طريق منصة «متى».