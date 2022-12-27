شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت كسائر بورصات العالم منعطفات كثيرة خلال العام الحالي، نظرا لحالة عدم اليقين التي سيطرت على اداء الأسواق العالمية جراء ارتفاع معدلات التضخم ومواجهتها برفع الفائدة، فضلا عن تذبذب اسعار النفط رغم بقائه عند مستويات مقبولة على المستوى المحلي.



جاءت الأسهم القيادية كملاذ آمن للمستثمرين بمختلف شرائحهم، حيث كان الإقبال على هذه النوعية من الأسهم لافتا اغلب فترات التداول على مدار العام الذي يلملم أوراقه استعدادا للرحيل، وتجلى هذا الإقبال في استحواذ على هذه النوعية من الأسهم على 60%، وما يعادل 9 مليارات دينار من السيولة المتدفقة للسوق والبالغة حتى اقفال امس 14.8 مليار دينار.



في هذا السياق رصدت «الأنباء» أكثر 10 أسهم استحواذا على السيولة، وتبين ما يلي:



٭ تصدر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأسهم المدرجة ببورصة الكويت على مستوى الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة، وذلك بـ 2.9 مليار دينار تشكل 19.6% من الإجمالي منذ بداية العام حتى نهاية جلسة امس.



٭ تلاه سهم الوطني بـ 1.3 مليار دينار تشكل 8.8% من إجمالي السيولة، وبذلك يكون السهمان استحوذا على 28% من الإجمالي.



٭ جاء سهم اهلي متحد البحرين في المرتبة الثالثة بنحو 1.05 مليار دينار منذ بداية العام تمثل 7.1% من الإجمالي، وذلك قبل ايقاف تداول السهم منتصف اغسطس الماضي تمهيدا لبدء عملية الدمج مع بيت التمويل الكويتي (بيتك).



٭ سهم أجيليتي حظي بـ 977 مليون دينار تشكل 6.6% من السيولة بالمرتبة الرابعة.



٭ خامسا، حل سهم «زين» بسيولة تقدر بـ 643 مليون دينار تشكل 4.3% من الإجمالي.



٭ فيما حلت 5 أسهم أخرى من المرتبة السادسة حتى العاشرة من حيث الأكثر استحواذا على السيولة منذ بداية 2022، وهي جي اف اتش بـ 586 مليون دينار، وبنك الخليج بـ 516 مليون دينار، والصناعات بسيولة 434 مليون دينار، وأعيان بـ 348 مليون دينار، ومشاريع بـ 251 مليون دينار.



٭ تضم قائمة الأسهم العشرة الأكثر استحواذا على السيولة 8 أسهم مدرجة ضمن مكونات السوق الأول، مقابل سهمين بالسوق الرئيسي، وأبرز أسباب الإقبال على هذه النوعية من الأسهم، انها تمتلك تاريخا طويلا في التوزيعات النقدية على المساهمين.