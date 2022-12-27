وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير المالية بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد المشاريع التي مولها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع بيان مبلغ التمويل لكل مشروع في السنوات المالية (2017/2016،2018/2017،2019/2018،2020/2019،2021/2020،2022/2021)، مع توضيح ما إذا كان المشروع قد مول لأول مرة أو يعد تمويلا إضافيا للمشروع نفسه.



2 ـ حسبما ورد في السؤال (1) يرجى تحديد عدد ونسبة المشاريع التي مازالت في فترة السماح وعدد المشاريع التي سددت ما عليها بالكامل، وعدد المشاريع التي مولت حسب القطاع وحسب نشاطها التجاري.



3 ـ كم عدد المشاريع التي تعد متعثرة وغير قادرة على سداد المستحقات التي عليها من القائمة الموضحة في السؤال (1)؟ وكم مجموع المبالغ المستحقة من أصحاب المشاريع المتعثرة؟ وهل اتخذت الإجراءات القانونية في حق المشاريع المتعثرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى توضيح طبيعة الإجراءات وعدد المبادرين.



4 ـ هل مازال الصندوق يستقبل الطلبات ويمول المشاريع الجديدة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟



5 ـ ما أسس تقييم المشاريع قبل تمويلها؟ وما شروط قبول المشاريع الجديدة تمهيدا لتقييمها؟ وهل يجب على المبادر الدخول في برنامج (حاضنات الاعمال المعتمد) قبل الحصول على التمويل؟



6 ـ ما الأهداف المعلنة من تأسيس الصندوق؟ وما الأسس والمعايير في تقييم نجاح أو فشل الصندوق في تحقيق أهدافه؟ هل قيمت إدارة الصندوق الفترة السابقة وقياس مدى نجاح أو فشل الصندوق في تحقيق أهدافه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتقرير مفصل عنها.



7 ـ ما برنامج الحاضنات المعتمد سواء كان داخليا لدى الصندوق أو خارجيا؟ وما كيفية قياس أدائه؟



8 ـ كشف بالمبالغ المالية الكلية المدفوعة للبنوك لعملية تقييم المشاريع، وكشف بعدد المشاريع المقيمة من البنوك، وعدد المشاريع المتعثرة عن الفترة نفسها.



9 ـ ما الآلية المتبعة لتقييم أداء البنوك في عملية تقييم المشاريع؟