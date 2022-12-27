وجه النائب د. فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن سبب عدم تشغيل الوزارة مستوصف قطعة (7) في منطقة جابر الأحمد. ونص السؤال على ما يلي: يوجد في منطقة جابر الأحمد ثلاثة مستوصفات جاهزة البنيان والخدمات، لكن لا توجد خدمة فعلية إلا باثنين فقط في قطعة (1) وقطعة (6)، أما قطعة (7) فمازال لا يعمل، ولا تتوافر خدمة (24) ساعة لأي مستوصف ما يضطر الأهالي بعد منتصف الليل الذهاب إلى منطقة الصليبيخات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا لم تشغل الوزارة المستوصف في قطعة (7)؟



2 ـ لماذا لم تشغل المستوصفات الثلاثة لخدمة مدينة جابر الأحمد على مدار (24) ساعة؟