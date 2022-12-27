وجه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن سبب تأخر إنجاز مشروع هدم وإنشاء وصيانة مبنى مركز الفروانية الصحي التخصصي.



ونص السؤال على ما يلي:



أغلقت وزارة الصحة مركز الفروانية الصحي التخصصي في أواخر عام 2015 لغرض ترميم المبنى، وأسند مشروع هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز المركز لإحدى الشركات التي باشرت عملها في 2 فبراير 2016 وفقا لعقد مدته 540 يوما، ينتهي في 25 يوليو 2017، لكن على الرغم من مرور هذه السنوات لم تنته صيانة وترميم المبنى، والأعمال في المشروع مازالت متوقفة حتى الآن.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب تأخر إنجاز مشروع هدم وإنشاء وصيانة مبنى مركز الفروانية الصحي التخصصي؟



2 ـ صورة ضوئية من العقد مع المقاول المنفذ.



3 ـ هل صرف الاعتماد المالي المقرر للمشروع إلى المقاول؟ وإذا صرف جزء منه حسب بنود العقد، فما المبلغ المتبقي من الاعتماد المقرر وفقا لميزانية الوزارة آنذاك؟



4 ـ هل فرضت غرامات تأخير على المقاول المنفذ للمشروع؟



5 ـ هل هناك دعاوى قضائية بين الوزارة والمقاول المنفذ للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بآخر ما وصلت إليه هذه الدعاوى سواء من طرف الوزارة أو من طرف المقاول.



6 ـ ما إجراءات الوزارة للاستعجال في إنجاز هذا المشروع المهم الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين؟