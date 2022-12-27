وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن حصة الدولة في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا واختصاصات الشركة.



ونص السؤال على ما يلي:



في شأن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (ntec).



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما حصة الدولة في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا NTEC منذ تأسيسها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ ما اختصاصات الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا NTEC حسب عقد التأمين؟



3 ـ أعداد الموظفين في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ومشاريعها التابعة مع بيان التخصص والمؤهلات العلمية والمسمى الوظيفي والجنسية والراتب وميزات لكل موظف.



4 ـ البيانات المالية الخاصة بالشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والشركات التابعة لها من عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



5 ـ هل تعاقدت الشركة أو الشركات التابعة لها مع جهات حكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع تعاقدات الشركة والشركات التابعة لها مع جميع الجهات الحكومية متضمنة القيمة المالية وطبيعة الخدمات المقدمة في كل عقد.



6 ـ هل تعاقدت الشركة أو الشركات التابعة لها مع شركات خاصة محلية أو عالمية لتقديم خدمات استشارات أو غيرها من الخدمات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالعقود المبرمة متضمنة التفاصيل المالية والخدمات المقدمة.