عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت على مدار يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، دورة تدريبية بعنوان «صياغة شروط التحكيم في العقود باللغة الإنجليزية»، وذلك بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع في ختام فعاليات الموسم الثقافي المشترك لعام 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع إن هذه الدورة تعكس رغبة كل من المركز وإدارة الفتوى والتشريع في المساهمة لتحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت، وصقل خبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات وتنويع مصادر معرفتهم وتنمية المهارات الأساسية والتطرق لأبرز المشكلات في مجال صياغة شروط اتفاق التحكيم، وتطوير القدرات اللغوية والقانونية في مجال التحكيم، بالإضافة إلى مواكبة التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي من خلال التعاون المستمر لإقامة فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة.



وأضاف الشايع أن الدورة تضمنت جوانب نظرية وعملية تحمل في طياتها العديد من التطبيقات الواقعية، ومعرفة أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها في صياغة شروط التحكيم في العقود المختلفة المحررة باللغة الإنجليزية، وهو ما سينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.



وحاضر بالدورة عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت د.يوسف الصليلي، والذي تطرق إلى العديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية التي ترد باتفاق التحكيم، ومنها شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والقانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم ونطاقه، وطرح أمثلة لبعض القضايا وغيرها من المصطلحات والشروط المتعلقة بصياغة شرط التحكيم، والصعوبات والمشاكل التي تنشأ من خلال عدم صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح.