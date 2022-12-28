وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية جاء كالتالي:



ينتظر أكثر من 19 ألف مواطن من المخصصة لهم قسائم في مشروع مدينة المطلاع السكنية منذ سنوات تسلم القسائم رسميا وإصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» حتى يتسنى لهم انجاز أذونات البناء مع «البلدية» والتقديم على القرض العقاري في بنك الائتمان للشروع في بناء قسائمهم وإنهاء المعاناة الطويلة بحثا عن الرعاية السكنية، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالمعلومات المطلوبة فيما يلي:



٭ متى يبدأ بنك الائتمان استقبال طلبات الحصول على القروض الاسكانية من المواطنين أصحاب القسائم في باقي مناطق وضواحي مدينة المطلاع السكنية، وما الموعد المقرر لذلك وفقا لخطط وتصورات البنك، وهل هناك جدول زمني لإنجاز كل طلبات القروض الاسكانية؟ في حال كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدنا به وبأي خطط أو تصورات بهذا الخصوص.



٭ ما أسباب ودواعي التأخر في صرف القروض العقارية لباقي مناطق مدينة المطلاع حتى الآن، وهل البنك جاهز حاليا لبدء عمليات الصرف، وهناك تغطية مالية كافية لكل الطلبات، وإلى أي حد أسهم القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن «زيادة رأسمال البنك الى 3 مليارات و300 مليون دينار» في الوفاء بمتطلبات القروض لأصحاب القسائم في المدينة، وهل تغطي الزيادة التي تمت وفقا للقانون احتياجات ومتطلبات الإقراض؟



كما وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي جاء كالتالي:



يعد مشروع مدينة المطلاع السكنية من أهم وأضخم المشاريع الاسكانية في تاريخ الكويت، لكنه وعلى الرغم من بدء العمل به منذ سنوات ورصد المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة له، لاتزال هناك آلاف الاسر التي خصصت لها قسائم سكنية في الضواحي N1 وN2 وN3 وN4 بالمدينة تنتظر حلم بناء بيت العمر، وتترقب انتهاء اعمال البنية التحتية وتوصيل التيار الكهربائي يوما بعد آخر على امل تسلم شهادات «لمن يهمه الأمر» وإصدار أوامر البناء. لذا، أرجو الإفادة وتزويدي بالمعلومات المطلوبة:



٭ متى يتسلم المواطنون من أصحاب القسائم في الضواحي الأربع N1 وN2 وN3 وN4 شهادات «لمن يهمه الأمر» وتصدر لهم أوامر البناء في مدينة المطلاع السكنية، وهل هناك جدول زمني واضح ومحدد لذلك؟ مع تزويدنا به إن وجد.



٭ ما الموعد المقرر للانتهاء من أعمال البنية التحتية في الضواحي الأربع؟ مع بيان أرقام الضواحي التي تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية فيها، والضواحي المتبقية، وتزويدي بجدول زمني لتسليم كل ضواحي المنطقة وموعد البدء بإصدار أوامر البناء للمراحل المتبقية فيها.



٭ كم بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية بالضواحي الأربع، وهل هناك تعثر في اعمال المقاولين؟ في حال كان الرد بالإيجاب فما أسبابه، وهل صحيح ان المقاولين تعمدوا التأخير بسبب عدم صرف الدفعات المالية لهم، وهل اتخذت أي إجراءات قانونية بحق المتسبب في التأخير؟ مع تزويدي بها إن وجدت.



٭ هل لدى الوزارة أو المؤسسة خطة او تصور لاستدراك الموقف ومعالجة التأخير؟ مع تزويدي بها إن وجدت.



٭ جرى الإعلان أكثر من مرة عن قرب إصدار أوامر البناء لأصحاب القسائم في الضواحي الأربع من دون أن يتحقق ذلك حتى الآن، فما أسباب ذلك الارتباك؟