«الأرصاد»: فرصة الأمطار تقل اليوم مع دخول مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية جافة وباردة مصحوبة برياح شمالية غربية تنشط على فترات بين 20 و50 كيلومتراً في الساعة

شهدت البلاد يوم أمس موجة من الأمطار المتفرقة، امتدت من بعد الظهر واستمرت حتى مثول الجريدة للطباعة.



وبينما كانت هذه الأمطار خفيفة في بعض المناطق إلا أنها كانت غزيرة في كثير من أنحاء البلاد، خاصة في المنطقة الجنوبية التي شهدت تساقط الثلوج، ما أضفى أجواء أوروبية على هذه المناطق بداية من الفحيحيل امتدادا نحو الجنوب منها.



وقد أعلنت «الأرصاد الجوية» أن الأمطار ستستمر حتى فجر اليوم الأربعاء، وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن هذه الأمطار تأتي نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة خاصة على المناطق الجنوبية ونشاطا في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.



تراجع فرص الأمطار اليوم



وذكر القراوي أن فرصة الأمطار تقل من فجر اليوم مع دخول مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية جافة وباردة مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة. وقال انه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 16و18 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 5 و8 درجات مئوية.وتسببت موجة الأمطار في إغلاق عدد من الطرق، حيث أعلنت وزارة الداخلية عصر أمس عن الطرق المغلقة بسبب تجمعات للمياه. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لها إن الطرق التي تم إغلاقها هي طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان، وطريق الفحيحيل الساحلي باتجاه مجمع الكوت وميناء الشعيبة (المخازن).



فرق الطوارئ



وفي هذه الأثناء، كثفت وزارة الأشغال جهودها للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار في مختلف المناطق وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل من الدفاع المدني وقوة الإطفاء العام وجميع الجهات ذات الصلة.



وتواجدت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز ووكيلة الوزارة م.مي المسعد في غرفة العمليات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة الحالة المطرية التي تمر بها البلاد.



بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي للوزارة م.أحمد الصالح في تصريح صحافي إن شبكة صرف مياه الأمطار تستوعب تدفقات مياه الأمطار بكميات ضمن المعدلات التصميمية للشبكة، مضيفا أنه في حال هطول كميات زائدة عن القدرة الاستيعابية للشبكة فإن فرق الطوارئ ستكون متواجدة للتعامل مع تلك الحالات، كل على حدة.



وأشار إلى أنه في حال وجود تجمع لمياه الأمطار، فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة (150) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتساب الخاص بها على مدار الساعة.



تعليمات أمنية



وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، وجهت وزارة الداخلية بعد ظهر أمس دعوة إلى الجميع تضمنت ضرورة الالتزام والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية بسبب الأمطار الرعدية على بعض مناطق البلاد.



وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي بعدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية.



وناشدت مرتادي البحر الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل على الهاتف رقم (1880888) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن بالطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة وترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ أثناء هطول الأمطار على البلاد.



وشددت على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه، كما دعت الجميع لمتابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.