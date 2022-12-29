"الدستورية" تؤجل طعون الدائرتين الرابعة والخامسة إلى 25 يناير لاستخراج محاضر الفرز والتجميع

وزير الصحة السابق خالد السعيد : وضع " كورونا " بالصين حرج..والأفضل عدم السفر إليها للتجارة أو السياحة

"الداخلية" للمواطنين والمقيمين: صلاحية جواز السفر للمغادرة والعودة لا تقل عن 6 أشهر

"لجنة العفو" تواصل اجتماعاتها برئاسة الشيتان

تثبيت أسعار البنزين اعتباراً من الأول من يناير ولمدة 3 أشهر

"الخدمة المدنية " حدد شرطين لحصول القياديين على 80% من الراتب عند التقاعد أو الاستقالة أو عدم التجديد

مريم بندق



خاطبت مؤسسة البترول الكويتية شركات بيع الوقود بالتجزئة لتثبيت أسعار البنزين الممتاز والخصوصي، والديزل والكيروسين، وتخفيض سعر بنزين الترا اعتبارا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 أشهر. ويبلغ سعر بنزين ممتاز 91 أوكتين 85 فلسا، وخصوصي 95 أوكتين 105 فلوس، والديزل 115 فلسا، والكيروسين 115 فلسا، وتخفيض ألترا إلى 210 فلوس.



وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية حدد شرطين أساسيين للموافقة على منح معاش للقياديين بما يصل بالمعاش المستحق لهم إلى ما نسبته 80% من آخر راتب شهري. وبينت أن المجلس اشترط مضي مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن 4 سنوات، بالإضافة إلى موافقة الوزير المختص. ولفتت إلى أنه اذا تم إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية - حسب معلومات مكثفة تتردد الآن - سيصبح المنصب القيادي طاردا للشباب وتاليا الاستعانة بكبار السن مجددا، وهذا عكس توجهات الحكومة.



واستدركت قائلة: إن قرار «الخدمة المدنية» بصرف 80% من الراتب بشرطين، يختلف عن الاستثناء الوارد في المادة 80 من قانون التأمينات والذي ينص على صرف معاشات استثنائية لبعض رجالات الدولة وهذا اختصاص أصيل لمجلس الوزراء الذي تم التوافق على استعجال إدراجه في الجلسة البرلمانية المحددة 10 يناير المقبل والوارد الغاؤها. هذا، وتواصل لجنة العفو الخاص عملها لإنجاز تقرير جامع شامل دقيق، يتضمن أسماء المشمولين بالعفو، ويترجم المتطلبات والضوابط الواردة في مرسوم قانون العفو الأميري، وبحسب مصادر ثقة فإن حسم ملف العفو على مرمى البصر.



من جهة أخرى، نشرت وزارة الداخلية تغريدة عبر حسابها على «تويتر» نبهت فيها الراغبين في السفر إلى التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث تكون المدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة لا تقل عن 6 أشهر. وأجلت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية للدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 25 يناير المقبل. وقررت المحكمة انتداب عضوين للانتقال إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج محاضر الفرز والتجميع.

"الدستورية" تؤجل طعون الدائرتين الرابعة والخامسة إلى 25 يناير لاستخراج محاضر الفرز والتجميع

أجلت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية للدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 25 يناير المقبل .

وقررت المحكمة انتداب عضوين للانتقال إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج محاضر الفرز والتجميع.

وزير الصحة السابق خالد السعيد : وضع " كورونا " بالصين حرج..والأفضل عدم السفر إليها للتجارة أو السياحة

قال وزير الصحة السابق د. خالد السعيد في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن وضع " كورونا " بالصين حرج والأفضل عدم السفر إليها للتجارة أو السياحة .

"الداخلية" للمواطنين والمقيمين: صلاحية جواز السفر للمغادرة والعودة لا تقل عن 6 أشهر

نشرت وزارة الداخلية تغريدة عبر حسابها على تويتر نبهت فيها المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث تكون المدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة لا تقل عن 6 أشهر .

"لجنة العفو" تواصل اجتماعاتها برئاسة الشيتان

تواصل لجنة العفو الأميري الخاص عملها لإنجاز تقرير جامع شامل دقيق ، يتضمن أسماء المشمولين بالعفو، و يترجم المتطلبات والضوابط الواردة في مرسوم قانون العفو الاميري .

وعلمت "الأنباء"، أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

تثبيت أسعار البنزين اعتباراً من الأول من يناير ولمدة 3 أشهر

تخفيض " ألترا " إلى 210 فلوس

علمت " الأنباء " أنه تم تثبيت أسعار البنزين اعتباراً من الأول من يناير ولمدة 3 أشهر وتخفيض سعر "ألترا" إلى 210 فلوس مع تحديد إبقاء سعر باقي المنتجات البترولية كما هي وذلك حسب الجداول التالية :

















"الخدمة المدنية " حدد شرطين لحصول القياديين على 80% من الراتب عند التقاعد أو الاستقالة أو عدم التجديد

إلغاء القرار يجعل منصبي وكيل مساعد ووكيل طاردين للشباب لأن قانون "التأمينات" يشترط لصرف راتب تقاعدي خدمة عدد من السنوات أو بلوغ سن معينة

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" أن مجلس الخدمة المدنية حدد شرطين أساسيين للموافقة على منح معاش للقياديين بما يصل بالمعاش المستحق لهم إلى مانسبته 80% من آخر راتب شهري .

وبينت المصادر أن المجلس اشترط مضي مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن 4 سنوات بالإضافة إلى موافقة الوزير المختص، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو عدم التجديد للقياديين بدرجة وكيل وزارة ووكيل مساعد في المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية .

وشددت على أن هدف القرار ضمان الحياة الكريمة للشباب والاستقرار المادي والنفسي لمن يقبلون بمنصب قيادي وفي ذهنهم انه من الوارد إحالتهم إلى التقاعد بعد 4 سنوات أو الطلب منهم تقديم استقالة أو عدم التجديد، هذا إلى جانب أن قانون التأمينات الحالي يشترط لاستيفاء شروط صرف الراتب التقاعدي خدمة عدد من السنوات أو بلوغ سن معينة.

ولفتت إلى أنه اذا تم إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية - حسب معلومات مكثفة تتردد الآن - سيصبح المنصب القيادي طاردا للشباب وتاليا الاستعانة بكبار السن مجددا وهذا عكس توجهات الحكومة. من الأهمية ذكر أن هذا القرار صدر في اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 19 مايو 2019.