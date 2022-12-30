أكد المهاجم البرازيلي الشاب إندريك أن مواطنه فينيسيوس جونيور وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ساهما في قرار انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال إندريك لصحيفة «ماركا» أمس: «ريال مدريد ناد كبير للغاية، وفيني (فينيسيوس) بعث لي برسائل ومنحني المزيد من الأمل».



وأضاف: «كريستيانو، الذي يعتبر مثلي الأعلى، لعب أيضا لريال مدريد، لهذا اخترت ريال مدريد وأعتقد أنه الخيار الصحيح، الله دائما ما ساندني وأخبرني أنه الطريق الأفضل».

كما ساهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي في قدوم إندريك إلى سانتياغو برنابيو، حيث قال المهاجم الشاب «نعم تحدثت إلى أنشيلوتي ورودريغو وإدير ميليتاو».

وتوصل «الملكي» قبل نحو أسبوعين لاتفاق مع بالميراس، للتعاقد مع المهاجم إندريك، البالغ من العمر 16 عاما، على أن ينضم للنادي الملكي في يوليو 2024.