أعربت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب عن اعتزاز الجمعية بما حققه المخترعون والمبتكرون الكويتيون في كل المجالات، داعية إلى أن يكون العام الجديد 2023 عام الاختراعات الكويتية، نظرا لما تشهده الساحة العلمية من حضور فاعل وقوي للابتكارات الوطنية والتي حظيت بتقدير عالمي. وقالت الثلاب، في تصريح لها، إن تزايد أعداد المبتكرين الكويتيين، لاسيما في المجالات الطبية والصحية والتقنية والبيئية، مؤشر إيجابي ومدعاة للتفاؤل بأن العقول الكويتية قادرة على الإبداع ومواكبة متطلبات العصر.



وأشادت الثلاب بما حققه الكويتيون من إنجازات توجت ببراءات اختراع وشهادات تقدير محلية ودولية وهو مبعث فخر واعتزاز، مطالبة الجهات الحكومية والخاصة بالاستفادة من هذه الخبرات وأن يكون المخترعون والمبتكرون الكويتيون جزءا أساسيا في أي خطط ومشاريع تطويرية.