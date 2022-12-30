عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لتلقي جميع البلاغات وتقديم المساعدات الإنسانية



أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كل الاستعدادات والتدابير الأمنية والمرورية في كل أنحاء البلاد لتنفيذ المهام المنوطة بها خلال عطلة رأس السنة الميلادية.



وأضاف أن الهدف الرئيسي لعمل الأجهزة الأمنية خلال عطلة رأس السنة الميلادية هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والتعامل الحضاري والراقي مع المواطنين والمقيمين في تطبيق الإجراءات الأمنية مع مراعاة الحالات والظروف الإنسانية.



وذكر أن الدوريات الثابتة والمتحركة ستقوم بتحقيق السيطرة الأمنية والمرورية على جميع الطرق الرئيسية والمناطق الداخلية للحفاظ على السلوكيات العامة من خلال التعاون الأمني بين جميع القطاعات، حيث لن يتم السماح بتجاوز القوانين وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أعمال الاستهتار والرعونة.



وأضاف أن القيادات الأمنية ستقوم بمتابعة ميدانية للانتشار الأمني والمروري لتطبيق الإجراءات الأمنية بكل كفاءة، مشيرا الى أنه من بين تلك الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية تكثيف الحملات التوعوية الأمنية والمرورية التي يتولى الإشراف عليها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن هاتف الطوارئ 112 يعمل على مدار الساعة لتلقي جميع البلاغات الأمنية والمرورية وتقديم المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.



ودعا اللواء توحيد الكندري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وتنفيذ تعليماتهم للمساعدة في أداء واجباتهم بكل سهولة من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.