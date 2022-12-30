ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مديرة جامعة الكويت د.سعاد الفضلي اعادت تشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في الموضوعات المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الموضوعات التي تحال إليها من مدير الجامعة، مشيرة الى ان أعضاء اللجنة هم كل من المستشار فهد اسماعيل الفهد (رئيسا) من الفتوى والتشريع والمستشار فايز ساير المطيري من الفتوى والتشريع ومن قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة البترول د.سرور عبدالهادي العتيبي ومن قسم القانون الخاص بكلية الحقوق د.أنور أحمد راشد الفزيع ومن قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية د.حسين يوسف حسن اليوسف بالإضافة الى اختصاصي أول قانوني بإدارة الشؤون القانونية أحمد جابر أحمد سيد، وللجنة ان تستعين بمن تراه.



ولفتت الى ان اللجنة الدائمة تتولى إجراء التحقيق الإداري اللازم في المخالفات التي يحيلها إليها مدير الجامعة بحيث يشمل جميع المسؤولين عنها بفئاتهم الإدارية المختلفة مع مراعاة استدعاء من انتهت خدماتهم بالتقاعد أو بالاستقالة من خلال عنوانه المثبت بملف الخدمة لمواجهته بما اسند إليه من مخالفة وسماع دفاعه في هذا الخصوص فإن لم يمتثل ويحضر التحقيق فقد أبرأت الجامعة ساحتها ويعد تنازلا منه عن حصانة جوهرية مقررة لصالحه في الدفاع عن نفسه.



وأكدت المصادر ان على اللجنة ان تقدم إلى مدير الجامعة تقريرا بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيه وكل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع وكذا موافاته ببيان الحالة الوظيفية للمتسببين عن المخالفة المالية أو خلافه وكان قد شملهم التحقيق موضحا به درجاتهم المالية وبيان معلوماتهم المبدئية من حيث السكن والرقم المدني (صورة البطاقة) وصورة الاستدعاءات الرسمية لمن انتهت خدماتهم حال اتخاذ الإجراء، مبينة انه تصرف لأعضاء اللجنة الدائمة مكافأة يقدرها مدير الجامعة وفقاً للنظم والقواعد المقررة.