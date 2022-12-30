سامح عبدالحفيظ

أعلــن النائــب ماجــد المطيري عن عزمه التقدم باقتراح بقانون بإنشاء جامعة حكومية جديدة تكون نواتها كلية التربية الأساسية.



وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الذي سيقدمه بصفة الاستعجال يقضي بتحويل كلية التربية الأساسية التابعة للتعليم التطبيقي إلى جامعة مستقلة.



وبين أن كلية التربية الأساسية مؤهلة للتحول إلى جامعة نظرا لكونها من أقدم الكليات التربوية وأكبرها حجما، مشيرا إلى أن الكلية تضم 23 ألف طالب وطالبة وتستقبل ما بين 4 و5 آلاف طالب سنويا في الوقت الحالي .



وأضاف ان الكلية تتضمن 19 قسما علميا ما بين أقسام رئيسة ومساعدة، وكادر التدريس والهيئة المعاونة يبلغ 1000 عضو، بما يمكن معه اعتبارها جامعة متكاملة في صورة كلية واحدة.



وقال المطيري إن مباني الكلية جاهزة وإداراتها والطاقم التعليمي، وهي من أقدم الكليات التربوية في الكويت وأكبرها حجماً في دول مجلس التعاون الخليجي .



وأشار إلى أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية المختلفة بعد 4 سنوات دراسية أي بعد حصول الطالب على ما يعادل 130 وحدة دراسية وهو ما يعادل الإجازة الجامعية لدى الجامعات المحلية والدولية المناظرة وتتفوق على بعض الجامعات الخاصة.



وأضاف ان خريجي الكلية من المتفوقين يستطيعون استكمال دراستهم العليا في أرقى الجامعات العالمية التي لا يقل ترتيبها عن 200 في تصنيف تايمز، كما أنها معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في الدولة ووفقا لمعايير الحصول على البعثة الدراسية.



وأفاد بأن أعضاء هيئة التدريس بها يبلغون 530 عضوا من الحاصلين على الدكتوراة من جامعات مرموقة معتمدة من وزارة التعليم العالي، و320 مدربا ومدربة في الأقسام العلمية المختلفة بها، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف الإدارية والخدمية. وأوضح المطيري أنه سبق أن صدر مرسوم أميري بالقانون رقم 4 لسنة 2012 متضمناً 37 مادة بإنشاء جامعة حكومية مستقلة تكون نواتها التخصصات التي تضمها كلية التربية الأساسية، بالإضافة الى أي كليات أخرى تابعة للتعليم التطبيقي تمنح درجة البكالوريوس وتوفر الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في الدولة.