خالد النجار: مستشفى الولادة شهد 8 ولادات منها 3 توائم وحريصون على تقديم أفضل الخدمات

عبير الذايدي: 7 ولادات مع بداية العام الجديد في مستشفى العدان منها ولادة توأم كويتي

أمل خضر: «الفروانية» شهد 6 ولادات منها 5 ولادات طبيعية وولادة عبر عملية قيصرية

منال جابر: 3 ولادات في مستشفى جابر كانت أولاها طبيعة في 2:23 صباحاً لـ «أنثى» كويتية

عبدالكريم العبدالله



مع بداية العام الجديد 2023، شهدت أقسام النساء والولادة في مستشفيات الكويت في القطاع الحكومي 28 ولادة، منها ولادتان لـ 3 توائم، وولادتان أخريان لتوأم. وكان عدد المواليد الإجمالي مع «التوائم» قد بلغ 33 مولودا موزعين على 16 مولودا «ذكر» و17 «أنثى» منهم 14 كويتيا. وكانت أول ولادة في بداية ساعات العام الجديد 2023 لـ «ذكر» من الجنسية السعودية ولد في مستشفى الجهراء في الساعة 12:01 صباحا، أما الولادة الثانية، فكانت لـ «ذكر» كويتي ولد في مستشفى الولادة في الساعة 12:30 صباحا، أما الولادة الثالثة، فكانت لـ «أنثى» من الجنسية اليمنية في مستشفى العدان في الساعة 12:36 صباحا.



وشهد مستشفى الولادة أكبر عدد في الولادات التي بلغت 8 ولادات ويليه مستشفى العدان بـ 7 ولادات.



مستشفى الولادة



وفي البداية، كشف رئيس مجلس أقسام النساء والولادة ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة د.خالد النجار عن 8 ولادات في المستشفى مع بداية العام الجديد 2023، منها ولادة 3 توائم كويتيين. وذكر د.النجار في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الأولى كانت في الساعة 12:30 صباحا لـ «ذكر» كويتي عبر ولادة طبيعية.



وأفاد بأن الولادة الثانية كانت في تمام الساعة 12:40 صباحا لـ «ذكر» من الجنسية المصرية ولد عبر ولادة طبيعية.



وبين د.النجار أن الولادة الثالثة لـ «ذكر» من الجنسية المصرية ولد في الساعة 12:50 صباحا، أما الرابعة فكانت في الساعة 1:39 صباحا لـ 3 توائم كويتيين وهم «بنتان» و«ولد» عبر ولادة قيصرية.



وأشار الى أن الولادة الخامسة كانت لـ «ذكر» من الجنسية المصرية، حيث ولد في الساعة 3:50 صباحا عبر ولادة طبيعية، أما السادسة فهي لـ «أنثى» من الجنسية الهندية، ولدت في الساعة 5:15 صباحا، علما انه بالنسبة للولادة السابعة في مستشفى الولادة، فقد كانت لـ «أنثى» من الجنسية السورية، حيث ولدت في الساعة 5:40 صباحا.



وأوضح د.النجار أن الولادة الثامنة والأخيرة، فقد كانت في الساعة 6:45 صباحا لـ «ذكر» من الجنسية السورية، مشيدا بجميع الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة على جهودهم في تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى.



مستشفى العدان



من ناحيتها، أشارت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى العدان د.عبير الذايدي الى أن المستشفى شهد 7 ولادات مع بداية العام الجديد 2023، منها ولادة توأم كويتي.



وذكرت د.الذايدي في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الأولى كانت لـ «أنثى» يمنية في الساعة 12:36 صباحا عبر ولادة طبيعية بوزن 3 كغم.



وبينت أن الولادة الثانية كانت لـ «ذكر» كويتي في الساعة 1:58 صباحا عبر ولادة قيصرية، أما الولادة الثالثة فكانت أيضا لـ «ذكر» كويتي في الساعة 4:48 صباحا عبر ولادة طبيعية.



وأفادت بأن الولادة الرابعة، كانت في الساعة 4:58 لـ «أنثى» من غير محددي الجنسية عبر ولادة قيصرية، أما الخامسة، فكانت لـ «أنثى» كويتية ولدت في الساعة 6:20 صباحا.



وأشارت إلى أن الولادة السادسة في مستشفى العدان مع بداية العام الجديد فكانت لـ «توأم» كويتي ذكر وأنثى عبر عملية قيصرية في الساعة 7:49 صباحا، أما الولادة السابعة فهي لطفلة كويتية في الساعة 1 ظهرا.



مستشفى الفروانية



بدورها، قالت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية د.أمل خضر ان المستشفى شهد 6 ولادات مع بداية العام الجديد 2023 منها 5 ولادات طبيعية وولادة عبر عملية قيصرية. وذكرت د.خضر في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الأولى كانت في الساعة 1:38 صباحا لـ «ذكر» من الجنسية الهندية. وأشارت إلى أن الولادة الثانية، فقد كانت لـ «أنثى» من الجنسية الهندية، حيث ولدت في الساعة 2:15 صباحا، أما الولادة الثالثة، فقد كانت أيضا لـ «أنثى» من الجنسية الهندية في الساعة 4:15 صباحا والرابعة لـ «أنثى» هي أيضا من الجنسية الهندية في الساعة 4:52. وأوضحت أن الولادة الخامسة كانت لـ «ذكر» من الجنسية الأردنية في الساعة 5:15 صباحا، أما السادسة والأخيرة، فقد كانت لـ «ذكر» من الجنسية المصرية، ولد في الساعة 8:29 صباحا.



المستشفى الجديد



وكشفت د.خضر عن افتتاح قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية الجديد قريبا جدا، مشيرة الى أن القسم يضم العديد من التخصصات الدقيقة في مجال أمراض النساء والولادة.



مستشفى جابر الأحمد



كشفت رئيس قسم النساء والولادة ورئيس الهيئة الطبية في مستشفى جابر الأحمد د.منال عيسى جابر عن 3 ولادات في المستشفى مع بداية العام الجديد 2023، كان أولاها في الساعة 2:23 صباحا لـ «أنثى» كويتية ولدت عبر ولادة طبيعية. وذكرت د.جابر لـ «الأنباء» أن الولادة الثانية كانت أيضا لـ «أنثى» كويتية ولدت في الساعة 3:59 صباحا عبر ولادة قيصرية. وبينت د.جابر أن الولادة الثالثة والأخيرة في أول أيام العام الجديد 2023 كانت لـ «ذكر» كويتي ولد في الساعة 8 صباحا عبر ولادة قيصرية، مشيدة في الوقت ذاته بجهود جميع العاملين في قسم النساء والولادة بمستشفى جابر الأحمد، شاكرة جميع العاملين في المستشفى من كوادر طبية وتمريضية وطبية مساعدة وإدارية على جهودهم المتفانية.



وأكدت أن قسم النساء والولادة في مستشفى جابر الأحمد يضم العديد من الكفاءات المتخصصة، فضلا عن أحدث الأجهزة المتطورة في عمليات النساء والولادة.



مستشفى الجهراء



من جانبها، كشفت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني عن 4 ولادات في مستشفى الجهراء مع بداية العام الجديد جميعها عبر عمليات «قيصرية» وضمت ولادتين لتوائم، الأولى 3 توائم «ذكرين وأنثى» والثانية توأم لـ «بنتين». وبينت د.الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الأولى في مستشفى الجهراء كانت لـ «ذكر» من الجنسية السعودية ولد في الساعة 12:01 صباحا. وأفادت بأن الولادة الثانية كانت لـ 3 توائم «ذكرين وأنثى» كويتيين في الساعة 1:16 صباحا، أما الثالثة فهي توأم من الجنسية السورية لـ «فتاتين» في الساعة 4:47 صباحا.



وأشارت إلى أن الولادة الرابعة والأخيرة كانت لـ «ذكر» كويتي في الساعة 9:19 صباحا، مؤكدة أن قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء يعمل على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، كما انه يضم مختلف التخصصات في تخصص النساء والولادة.