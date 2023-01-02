وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن خطوط النقل العام التي خرجت من الخدمة وأسباب خروجها.



ونص السؤال على ما يلي:



لما كان النقل العام وسيلة من الوسائل المهمة لتقليل الازدحام المروري، وكانت شركة النقل العام الكويتية شركة حكومية معنية بتقديم خدمات النقل التي تخدم هذا الجانب، كما أن المواقف العمومية من حيث انتشارها وتحديد مواقعها وقيمة رسومها لها ذات الأهمية في خدمة تخفيض الازدحام المروري.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطوط النقل التي خرجت عن الخدمة حاليا؟ مع ذكر أسباب خروجها عن الخدمة.



2 ـ كشف بخطوط النقل جميعها (في الخدمة وخارج الخدمة)، مع ذكر رقم الخط وتوضيح خـط سيــــره، مع تزويدي بتواريـــخ دخول الخدمـــة وخروجهــا عن الخدمة، مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.



3 ـ هل تستند الشركة في تحديد مواقع الانتظار في خدمة النقل إلى دراسة خاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها، كما يرجى تزويدي بمواقع محطات الانتظار التي أنشأتها شركة النقل العام الكويتية على برنامج Google earth عن طريق CD أو Flashdisk.



4 ـ ما آلية تحديد مواقع المواقف العمومية، وما الأساس القانوني في تحديد قيمة الرسم أو التعرفة لاستخدام هذه الخدمة، وما الدراســـة التي يستنـــد إليهـــا لتحديد قيمة هذا الرسم أو التعرفــة؟



يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسات والقرارات.



5 ـ هل لدى شركة النقل العام الكويتية خطة معدة مستقبلية لشبكة خطوط النقل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى ذكر أسباب عدم إعداد خطة.



6 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها شركة النقل العام الكويتية تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم 21 منه تحديدا؟