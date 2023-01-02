مـا عدد المقبولين في المحاسبـة والهندسة وهل توجد حالات قبول لتخصصات غير مذكورة في إعلان التوظيف؟



وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن إجراءات التوظيف والقبول في الإدارة العامة للخبراء، نص على ما يلي: تعد الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل من أهم الإدارات المعاونة للجهاز القضائي لما تقوم به من أدوار في إعداد التقارير الفنية والمحاسبية والهندسية، وفي مجالات أخرى مرتبطة بالدعاوى القضائية.



وإذ أثيرت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في شأن إجراءات القبول والتعيين للخبراء الجدد في الإدارة منذ العام الماضي التي تمت على نحو مخاف للقانون ولمعايير العدل والإنصاف.



وقدمت للوزارة العديد من التظلمات من المتقدمين للعمل في الإدارة بسبب آلية قبول الخبراء الجدد، ناهيك عن وجود اعتراضات عدة في إدارة الخبراء في شأن آلية وإجراءات الوزارة في قبول الخبراء ما قد يضر بعملها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- إجراءات وزارة العدل بفتح مجال التوظيف والقبول في الإدارة العامة للخبراء، مع تزويدي بصورة ضوئية من إعلانات التوظيف وبالقرارات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2016 حتى عام 2020.



2- كشف بعدد المتقدمين للعمل في الإدارة وعدد المقبولين، مع بيان أسس قبول المتقدمين ممن توافرت فيهم شروط القبول منذ بداية عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- كشف بعدد المقبولين في التخصصات المحاسبية والهندسية، وهل توجد حالات قبول لتخصصات أخرى غير مذكورة في إعلان التوظيف؟



4- كم عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من المتقدمين للعمل في الإدارة؟



5- ما مدى صحة ما ورد في تقرير لجنة العرائض والشكاوى (الفصل التشريعي السادس عشر - التقرير الخامس) من تجاوزات في التعيينات؟ وما موقف الوزارة من هذه التجاوزات؟



6- كشف بأسماء أعضاء لجنة الاختيار والقبول، مع بيان ما إذا كان لهم أقارب من الدرجة الأولى في الإدارة العامة للخبراء.



وسأل وزير شؤون البلدية بما يلي:



نمى إلى علمي أنه صدر قرار بإلغاء قرار الوزيرة السابقة رنا الفارس بإنهاء خدمات الوافدين لدى بلدية الكويت وذلك لسياسة الإحلال المطبقة في البلاد.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما دوركم بالإجراءات المتبعة والمطبقة لسياسة الإحلال؟



2- هل سيطبق القرار السابق للوزيرة بشأن تكويت بلدية الكويت بالكامل في شهر 9 سنة 2023 على دفعات؟