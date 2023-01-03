دلال العياف



في حفل بيروت 2022، تحدث «قيصر الغناء» الفنان القدير كاظم الساهر من خلال حواره قبل صعوده المسرح عن شعوره بالسعادة لإقامة دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 25 على أرض البصرة، حيث قال: «إنه يعنيلي الكثير، سوف يجتمع الحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة، بصرتنا الرائعة، أعتقد أن هذه فرصة رائعة جدا، حيث انهم يستمتعون في البصرة، وبالروح الحلوة، والبساطة الجميلة فيها، والطيبة، أعتقد أن إخوتنا العرب سوف يستمتعون».



من ناحية أخرى، تداولت وسائل إعلام مختلفة أن كاظم سيشارك في حفل افتتاح البطولة الذي سيقام الجمعة المقبل في البصرة، والتي ستجمع الروح الرياضية لدول الخليج والجاليات العربية في بلاد الرافدين، روح الأشقاء حيث التنافس الرياضي الشريف، وذكر أيضا انه ستشاركه الغناء الفنانة العراقية الرقيقة رحمة رياض، في حين أن وسائل إعلام أخرى قالت إنه رفض المشاركة، ونتمنى أن يحيي الحفل نخبة من فناني العراق، ومنهم كاظم ورحمة وغيرهما، كما نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.