وجه النائب حمدان العازمي سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحـث العلمــي د. حمد العداوني بشأن ترقيات مخالفة في وزارة التربية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن استمرار غلق بعض صالات الأفراح التابعة للجمعيات التعاونية، ونص سؤاله إلى وزير التربية بما يلي:



نمى إلى علمي أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة التربية قد أعلن إخلاء مسؤوليته عن إجراء أي ترقيات مخالفة في الوزارة، وذلك خلال كتاب إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بشأن إجراء ترقيات من دون مراعاة زوال الموانع القانونية من وقف وإحالة وتوقيع عقوبة تأديبية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرارات تسكين المناصب الإشرافية والترقيات في وزارة التربية خلال الفترة من ينار 2022 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- هل اعتمدت ترقيات في الوزارة خلال هذه الفترة من دون مراعاة زوال الموانع القانونية لإجرائها؟



3- صورة ضوئية من القرارات التأديبية والعقوبات التي صدرت بحق شاغلي المناصب الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوزارة، مع إفادتي عن إجراءات الوزارة في شأن هذه القرارات والعقوبات وهل نفذت؟



4- هل يحق للوزارة اعتماد أي ترقيات لأي من الذين صدرت بحقهم عقوبات أو قرارات تأديبية؟ مع إفادتي عن مدى صحة اعتماد ترقية أحدهم.



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ما يلي:



خلال أزمة كورونا ومع تطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ الإغلاق التدريجي لبعض الأنشطة ومنها الأفراح والمناسبات الاجتماعية ومن ثم إغلاق صالات الأفراح بشتى أنواعها، ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها لم يعد فتح بعض الصالات التابعة للجمعيات التعاونية والتي أسست من أموال المساهمين وسحبت إدارتها من الجمعيات التعاونية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد صالات الأفراح التي لم يعد فتحها عقب أزمة كورونا.



2- ما سبب استمرار إغلاقها؟



3- ما سبب سحب إدارة صالات الأفراح (المؤسسة بأموال المساهمين) من الجمعيات التعاونية إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة؟



4- عقب سنوات من تنفيذ قرارات سحب إدارة صالات الأفراح من الجمعيات التعاونية، يرجى بيان حجم التغيير الحاصل في إدارة هذه الصالات من قبل الوزارة، وهل زادت أرباح هذه الصالات بعد سحبها؟ مع تزويدي ببيانات رسمية تدعم الإجابة.