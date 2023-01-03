علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن إيرادات الكويت من إصدار رخص القيادة (الليسن) خلال العام المالي الماضي بلغت 1.27 مليون دينار. وتفصيليا، تراجعت إيرادات الكويت من رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها بنسبة 31% بما قيمته نحو 565 ألف دينار لتبلغ بنهاية 2021/2022 نحو 1.27 مليون دينار، مقارنة بـ 1.83 مليون دينار تم تحصيلها في نهاية 2020/2021.

وأظهرت البيانات أن الحكومة قدرت نحو 2.5 مليون دينار كان من المفترض تحصيلها كإيرادات من إصدار رخص السوق خلال العام الماضي، إلا أن المحصل الفعلي كان بنسبة 50.9% بما قيمته 1.27 مليون دينار، فيما لم تحصل الحكومة 1.22 مليون دينار كانت مقدرة بالموازنة.