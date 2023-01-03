عبدالعزيز الفضلي



استبقت ادارة التعليم الديني في تقديم الاختبارات لطلبة الصف الثاني عشر قبل التعليم العام والخاص، حيث انطلقت امس الاثنين بمادة اللغة العربية النحو والصرف. وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور ان الاختبارات بدأت للصف الثاني عشر في مدارس التعليم الديني بـ 1160 طالبا وطالبة والذين تم توزيعهم على 6 لجان رئيسية، لجنة في المعهد الديني الصباحية بنين ولجنة في معهد الرقة نساء ولجنة معهد عبدالرحمن السميط بنين ولجنة معهد قرطبة بنات ولجنة في جابر الأحمد نساء ولجنة في الجهراء رجال.



وقال عبدالغفور «إن لجان الاختبار سارت وفق ما هو معد لها حيث اننا منذ ما يقارب شهرا ونحن على استعداد كبير للاختبارات وتم توجيه مديري لجان الاختبار والمعلمين في توفير وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب حتى يؤدوا اختباراتهم على أكمل وجه»



وأضاف عبدالغفور أن المعاهد الدينية في الفترة الماضية قبل الاختبارات عملت دروس تقوية في الفترة المسائية لطلاب الصف الثاني عشر لمراجعة وتوضيح الدروس العالقة على الطلاب والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم حول المنهج الدراسي.



وأوضح أنه خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حسابات المعاهد الدينية وجهت رسائل ونصائح لتوضيح انه يجب على الطالب الابتعاد عن الغش ووسائله والابتعاد عن الضغط النفسي، كما على أولياء الأمور تهيئة الجو والبيئة المناسبة للطالب والطالبة في المنزل.



من جانبه، قال مدير معهد الفحيحيل الديني ورئيس لجنة الاختبارات في معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي محمد الرشيدي إنه بدأت اختبارات المعهد الديني ابتداء بمادة النحو والصرف حيث بلغ عدد الطلاب في معهد عبدالرحمن السميط 113 طالبا - صباحي- موزعين على 6 لجان فرعية وعدد طلاب المراكز المسائية 98 طالبا موزعين على 5 لجان بمجموع 211 طالبا، مؤكدا حرص اللجان على توفير سبل الراحة الكاملة وذلك بالتنبيه على رؤساء اللجان والملاحظين في توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.



وقال الطالب محمد عبدالله الرويلي ان الاختبار كان في مادة النحو والصرف والذي لم يخرج من المنهج الدراسي، بالإضافة الى أنه اختبار واضح وسهل.