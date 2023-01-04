أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا صحافيا تقدمت فيه بخالص التهاني والتبريكات الى عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد ناصر الحيان بمناسبة اختياره للقيام بمهام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وقالت الرابطة في بيانها إن د.الحيان من الكفاءات المشهود لها بالإخلاص في العمل ومحبوب من جميع زملائه، وتمنت له السداد والتوفيق في القيام بمهام عمله الجديد، مؤكدة أن الهيئة الإدارية للرابطة تبسط يداها للتعاون المثمر مع الإدارة الجديدة للارتقاء بالهيئة وحل الملفات العالقة، كما تمنت على وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني سرعة اختيار مدير عام جديد بالأصالة للتطبيقي وتسكين المناصب الإشرافية الشاغرة.