وجه النائب سعد الخنفور سؤالا مشتركا بشأن الوظائف الشاغرة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير الخارجية سالم العبدالله، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الدفاع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، نص على ما يلي:



نصت المادة (26) من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الوظائف الشاغرة في وزارة النفط والجهات التابعة لكم؟



2 ـ كم عدد المحالين إلى التقاعد في الوزارة والجهات التابعة لكم خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 ـ كم يبلغ عدد الوظائف التي يشغلها غير كويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ وكم عدد من أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة إحلال الكويتيين خلال الفترة من 2021/1/1 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ وكم عدد الكويتيين الذين عينوا خلال تلك الفترة؟



4 ـ هل عين غير كويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم خلال الفترة من 2020/1/1 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تحديد تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي وتزويدي بصورة ضوئية من عقد التعيين لكل منهم.