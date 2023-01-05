ثامر السليم



أكد عميد القبول والتسجيل د.عبدالله الهاجري أن عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت ستقوم بقبول جميع الطلبة المستوفين لشروط القبول والحاصلين على نسبة 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي في بعض التخصصات المتاحة، مشيرا الى ان بعض كليات الجامعة ستقبل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات دون تأدية اختبار القدرات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022. ولفت الى انه يستمر التقديم على جامعة الكويت للفصل الدراسي حتى 2023/1/10 على موقع عمادة القبول والتسجيل، وفي حال رغب الطالب أو ولي الأمر بالاستفسار يمكنكم مراجعة صالة التسجيل في الحرم الجامعي بالشويخ، مشيرا الى ان التسجيل مستمر حتى تاريخ 2023/1/10 والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الامور، كما سيتم استقبال طلبات الالتحاق للطلبة غير الكويتيين من أبناء الديبلوماسيين وطلبة المنح وأبناء الشهداء وذلك اليوم الخميس 5 الجاري. حيث تواجد العميد والقائم بأعمال مديرة القبول سمر العوضي في صالة زين للرد على استفسارات الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت، وحرص العميد على استقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت في صالة زين، كما التقى أ.د.عبدالله محمد الهاجري مع ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة ‫جامعة الكويت في صالة زين ـ الشويخ.