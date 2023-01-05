الجرثومة تنتقل من شخص لآخر عن طريق التلوث الفموي

عدم علاج جرثومة المعدة بالشكل الصحيح قد يسبب مضاعفات خطيرة



أسامة أبوالسعود



أكد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والطبيب المتخصص في علاج تقرحات القولون المزمنة ومرض كرونز د.فهد الإبراهيم أن نصف سكان الأرض تقريبا مصابون بالتهاب جرثومة المعدة أو الجرثومة الهضمية، الأمر الذي جعل البكتيريا الحلزونية بيلوري هي البكتيريا الأكثر انتشارا في العالم (Helicobacter pylori)، وقد أدرجتها منظمة الصحة العالمية على أنها بكتيريا مسرطنة أو أحد مسببات سرطان المعدة.



وقال د.الابراهيم في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه اذا كان لديك إحساس متكرر بالقيء والغثيان وعسر الهضم او لديك إحساس بالامتلاء والشبع على الرغم من عدم تناول الكثير من الوجبات فقد يكون السبب هو «جرثومة المعدة المسببة لالتهاب وقرحة المعدة».



وأوضح د.فهد الإبراهيم أن بكتيريا بيلوري الحلزونية قد تنتقل من شخص لآخر عن طريق تلوث فموي - برازي حيث ينتقل إلى الفم من خلال الطعام أو الأيدي غير النظيفة وذكر أنها أيضا من الممكن أن تنتقل عن طريق تناول الخضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدا، أو نتيجة استقرار البكتيريا في إمدادات المياه.



وذكر د.فهد الإبراهيم أنه من الممكن إصابة أي شخص بالقرحة الهضمية وفي أي عمر، حتى في مراحل الطفولة إلا أنها أكثر حدوثا في البالغين في منتصف أعمارهم، ونسبة الإصابة بها عند الذكور هي نفسها عند الإناث.



وأشار د.فهد الإبراهيم الى أنه عند الإصابة بجرثومة المعدة يشعر المصاب بألم خفيف أو حارق في البطن عندما تكون المعدة فارغة، مثل: بين الوجبات، أو في منتصف الليل كما يمكن أن يستمر هذا الألم لبضع دقائق أو لساعات.



وذكر د.الإبراهيم أنه قد تظهر في بعض الأحيان الأعراض الأخرى مثل التجشؤ المفرط والشعور بالانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة والحمى، بالإضافة الى فقدان الشهية وفقدان الوزن غيرالمبرر وألم البطن وأحيانا تورمه والشعور بالحرقة في منطقة البطن العليا ويزداد ألم البطن والحرقة في ساعات الليل ويزداد الألم عندما تكون المعدة فارغة.



كما أضاف د.فهد الإبراهيم انه مع مرور الوقت يمكن أن تلاحظ ظهور أعراض تتطلب الحصول على مساعدة طبية فورا مثل الشعور بالتعب الشديد دون سبب، ألم حاد في المعدة وظهور دم في البراز وشحوب البشرة وصعوبة في البلع وأيضا براز أسود أو قيء أسود ومشاكل في التنفس وفقر الدم.



وأضاف قائلا «واستكمالا لأعراض جرثومة المعدة مع استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لا بد من ذكر أضرار جرثومة المعدة النفسية، التي تتضمن القلق والاكتئاب». وحذر د.فهد الإبراهيم من تجاهل أعراض جرثومة المعدة لأن عدم علاج جرثومة المعدة بالشكل الصحيح قد يسبب مضاعفات خطيرة منها القرحة، حيث تسبب بكتيريا الملوية البوابية تدمير البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، الأمر الذي يسمح لأحماض المعدة بتكوين قرحة. ونبه د.فهد الإبراهيم الى أن جرثومة المعدة تسبب تهيج المعدة الذي يؤدي الى التهاب بطانة المعدة، كما أن البكتيريا الملوية البوابية تعد من عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة.



وذكر د.فهد الإبراهيم أن من أهم الطرق الوقائية التي تحميك من الإصابة بجرثومة المعدة، غسل اليدين دائما عند استخدام المرحاض قبل تناول الطعام، ومن المهم تعليم أطفالنا كيفية غسل اليدين وتجنب تناول الطعام والمشروبات غير النظيفة وعدم تناول الطعام غير المطهو جيدا. وأوضح د.فهد الإبراهيم أنه في حال استمرار الغثيان لفترة طويلة يلزم عناية طبية عاجلة والتوجه للطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب.