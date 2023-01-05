أعلن بنك برقان، في خطوة محورية جديدة، حصوله مؤخرا على ترخيص تقديم خدمات إدارة الثروات لعملائه، وذلك من قبل هيئة أسواق المال.

ويعتبر هذا الاعتماد، الذي صدر بشكل مبدئي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إنجازا جديدا لبنك برقان في مسيرة سعيه المستمر لتحقيق التميز المالي الشامل وتقديم الحلول الاستشارية والإدارية المصرفية المتميزة لعملائه النخبة.



ويمكن لبنك برقان الآن، بناء على هذا الترخيص المبدئي بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 200 لسنة 2022، تقديم مجموعة جديدة من الخدمات المتميزة لعملائه، بما فيها الاستشارات الاستثمارية، الوساطة في الأوراق المالية غير المسجلة، إدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات والمزايا التي تسهم في دعم وتعزيز تجربة العملاء المصرفية.

ويقوم بالإشراف على تنفيذ وإدارة تلك الخدمات فريق إدارة الثروات في البنك، وإلى جانبهم فريق إدارة علاقات العملاء الذي سيعمل على مساعدة العملاء في إنجاز المعاملات المصرفية اليومية البسيطة، والاستثمارات المحلية والدولية الأكثر اتساعا وشمولا.



وفي معرض تعقيبه على هذه الموافقة والاعتماد الجديد لإدارة الثروات، قال حميد أبل، رئيس مديري الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: يشرفنا في بنك برقان تحقيق هذا الإنجاز المهم من خلال الحصول على الترخيص الذي يمكننا من خلق قفزة كبيرة في توفير عروضنا، وتوسيع محفظة خدماتنا، إضافة إلى التوسع في تلبية شريحة أكبر من العملاء.



وأضاف: إن هذا التطور الجديد من شأنه منحنا الأفضلية، أكثر من أي وقت مضى، في تلبية احتياجات عملائنا ومواكبة تطلعاتهم المالية. ونحن الآن قادرون أكثر على الاستجابة لمتطلبات عملائنا وخدمتهم بوسائل وأدوات أكثر تنوعا.

وهذا الاعتماد لإدارة الثروات لن يزيدنا إلا تصميما وإصرارا على استكشاف آفاق جديدة وتوسيع قدراتنا وحلولنا الاستثمارية.



وأوضح قائلا: إن الإنجاز الأول لقطاع إدارة الثروات في بنك برقان يتمحور حول تلبية متطلبات هيئة سوق المال الواجبة للحصول على ترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ونحن نتطلع إلى تحقيق نمو مطرد في هذا المجال مستقبلا.



واختتم أبل تصريحه بالتأكيد على أن بنك برقان يمضي قدما في خططه الاستراتيجية من أجل ترسيخ مركزه الرائد كمزود خدمات إدارة الثروات من الدرجة الأولى في السوق.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، بصفته مؤسسة مالية ومصرفية رائدة ومؤثرة في الكويت، يواصل التزامه بدعم عملائه وتوطيد أسس الشراكة المالية معهم وكسب ثقتهم في كل خطوة، وهذا ما يراه البنك دافعا دائما لتحقيق النمو والاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية الجديدة التي تمكن العملاء من التمتع بتجربة مصرفية غير مسبوقة، وتنطلق بالاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة.