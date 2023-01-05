وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في وزارتي التربية والتعليم العالي.



ونص السؤال على الآتي:



نمى إلى علمي وجود بعض الملاحظات على عمل وزارتي التربية والتعليم العالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في هيكل الوزارتين أعلاه، وما أسباب عدم تسكينها وتأخر إعلانات شغرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن عدد هذه الوظائف.



2 - ما المعايير العلمية المعتمدة في عملية التقييم والتقويم التي تجريها الوزارتان في وضع الاختبارات بجميع أنواعها؟ وما المؤهلات العلمية لمن يضع هذه الاختبارات؟ وما فلسفة بنائها ووضعها ومنهجيتها العلمية؟ يرجى تزويدي بالمعايير والمنهجيات والفلسفة العلمية المتبعة بهذا الشأن.



3 - ما المعايير العلمية لوضع المناهج الدراسية؟ وما فلسفة بناء المنهج الدراسي وطرائق التدريس التي يتميز بها كل منهج دراسي لكل مادة دراسية؟ وما وسائل التعليم التي تخدم كل منهج دراسي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن المعايير والفلسفة وطرائق التدريس التي تستخدم لبناء كل منهج مادة دراسية والمؤهلات العلمية لكل عضو في كتابة المناهج وسيرته الذاتية.



4 - ما البرامج والمبادرات التي قدمتها الوزارة في سبيل ردم الفجوة بين الفاقد التعليمي والتحصيل العلمي للمتعلمين؟ ووفق أي معيار عالمي ومنهجية علمية صممت هذه البرامج؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن البرامج والمبادرات والمعايير العلمية الخاصة بمعالجة هذا الفاقد.