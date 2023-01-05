

قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية «حفاظ» م.أحمد المرشد ان اللاجئين السوريين في مخيم الريحانية يعانون بشدة في هذه الظروف من البرد والأمطار التي حاصرت خيامهم الى جانب الثلوج التي اغلقت الشوارع فتعطلت اعمالهم ونضبت موارد رزقهم وعظمت المعاناة على كثير من العوائل.



وأضاف م.المرشد: لهذا، واصلت كويت الخير والعطاء تقديم الدعم للاجئين من خلال قيام الجمعيات الخيرية الكويتية بتسيير شاحنات تحمل الاغاثة الشتوية من بطاطين ومواد تدفئة الى مخيمات اللاجئين السوريين، حيث سيّرت «حفاظ» شاحنات اغاثة شتوية الى مدينة الريحانية السورية ضمن مشروعها المعونة الشتوية، وتضمنت مواد غذائية وادوات تدفئة، وذلك بمشاركة وفد من الجمعية ضم نايف الشرهان والشيخ احمد النفيس.



وزاد: بفضل الله عز وجل سيرت جمعية «حفاظ» الشاحنات الى مخيم الريحانية لتوصيل معونة الشتاء إلى اللاجئين السوريين، مما كان له الأثر في توفير الغذاء والتدفئة وإدخال السرور على قلوبهم واستشعروا معاني الأخوة العربية والإسلامية بوقوف إخوانهم من أهل الكويت إلى جوارهم وتقديم الدعم لهم.



وأضاف: شاهدنا رأي العين حجم معاناة إخواننا المحتاجين إلى وسائل التدفئة في ظل برد قارس يحاصرهم، وبسبب قلة ذات اليد لا يقدرون على حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرودة الشديدة التي تجمد الأطراف وتسبب الأمراض وتهدد حياة المرضى، ولا ملجأ لهم من المطر والصقيع، إلا البيوت التي يفتقدونها.