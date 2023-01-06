وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في شأن نظام (oracle) المتبع في القطاع المالي بوزارات الدولة، ونص السؤال على الآتي:



لماذا أوقف صرف اسم المستخدم user name لنظام (oracle) لموظفي القطاع المالي في وزارات الدولة، علما بأن جميع موظفي القطاع يجب أن تكون لديهم خاصية الدخول على النظام باستخدام اسم المستخدم ليتسنى إنجاز المعاملات بسهوله؟ وما مدى صحة أن سبب الإيقاف فقط أنه يكلف (700) دينار سنويا للمستخدم من دون الالتفات إلى مصلحة سیر العمل؟



من جانب آخر، قال النائب الصيفي الصيفي ان وزير الصحة د. أحمد العوضي ‏عليه تحمل المسؤولية السياسية ‏لعدم تصحيح اوضاع برامج البورد الكويتي الذي يحتاج لإعادة النظر في المشرفين عليه، ‏والوزارة تعلن عن زيادة مقاعد برامج البورد الكويتي، لكننا لا نجد إلا التعنت واللامبالاة من المسؤولين على هذه البرامج في تدمير مستقبل أطباء الكويت.