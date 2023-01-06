محمد العثمان: جوائزنا الأكبر بالكويت.. ونلتزم بتمييز عملائنا في كل شيء

«الجوهرة» ركيزة أساسية ضمن ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي



حرصا منه على حصول عملائه على تجربة استثنائية تلبي طموحاتهم وتجعلهم الأكثر تميزا، زاد بنك الكويت الوطني قيمة جوائز سحوبات حساب الجوهرة على مدار العام بأكثر من الضعف لتصبح قيمة جائزة السحب الأسبوعي 20 ألف دينار، بينما ضاعف الوطني قيمة الجائزة الكبرى 4 مرات لتصل إلى مليون دينار يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.



ويبدأ «الوطني» تقديم الجوائز بقيمتها الجديدة بعد التعديل بداية من سحوبات الجوهرة في عام 2023، على أن يتم إعلان أسماء الرابحين بالجائزة على كل القنوات الإلكترونية المعتادة التي يعلن عليها البنك أسماء الرابحين.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «هدفنا دائما أن يكون عملاؤنا الأكثر تميزا على صعيد كل ما نقدمه من خدمات وحلول ومكافآت، واليوم نزيد قيمة جوائز حساب الجوهرة بأكثر من الضعف لتصبح الأكبر في الكويت ويصبح معها الرابحون من عملائنا مليونيرية».



وأضاف العثمان: «اعتاد عملاؤنا أن يصنع الوطني فارقا في حياتهم اليومية بما يقدمه من خدمات وحلول دفع.

والجوائز الجديدة لحساب الجوهرة تأتي في إطار سعينا لصنع الفارق في حاضر ومستقبل عملائنا وعائلاتهم».



وأكد على التزام الوطني بتقديم تجربة شاملة للعملاء لا تخلو من المكافآت الاستثنائية على مدار العام وتقديمها لكل الشرائح بما يتناسب مع تطلعاتهم المختلفة التي يحرص البنك على التعرف عليها من خلال التواصل الدائم معهم باستمرار وباستخدام العديد من القنوات الإلكترونية وغيرها.



واختتم العثمان حديثه قائلا: «إلى جانب أن حساب الجوهرة أحد أبرز منتجاتنا لمكافأة العملاء، لكنه يبقى أيضا إحدى ركائز التزامنا بأداء مسؤوليتنا تجاه المجتمع فيما يخص استهدافنا ترسيخ ثقافة الادخار وسعينا لتعزيز الشمول المالي».



وتتم كل سحوبات حساب الجوهرة إلكترونيا بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة «ديلويت» العالمية وذلك في إطار تعاون بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي لمراجعة عملية السحب التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



ويمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فروع البنك الوطني، وبداية من 2023، يدخل كل عملاء الجوهرة في السحب على الجوائز الأسبوعية البالغ قيمتها 20 ألف دينار، والشهرية بقيمة 125 ألف دينار، والجائزة الكبرى بقيمة مليون دينار والتي يتم السحب عليها 3 مرات سنويا.



ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 ألف دينار، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.



ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال جميع سحوبات حساب الجوهرة، بجوائز أصبحت قيمتها الإجمالية الآن 4.925 ملايين دينار سنويا.