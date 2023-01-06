عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين في مركز الخدمة وصل إلى 66.650 طلباً



عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر ديسمبر الماضي ان عدد الطلبات القائمة بلغ 91.229 ألف طلب إسكاني، وان عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بلغ 66.650 طلبا في مركز الخدمة و187.249 طلبا عبر تطبيق «سهل» و4.905 طلبات عبر الموقع الالكتروني للوزارة.



وعن المشاريع الإسكانية قيد التوزيع، اظهر التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية في مشروع جابر الأحمد بلغ 114 وحدة، وان المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 1999 بلغ 125 وفيما يخص المشاريع السكنية قيد التوزيع في جنوب مدينة صباح الأحمد بلغ عدد الوحدات السكنية 20.380 وحدة سكنية، وإجمالي عدد المخصص لهم من أصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2020 بلغ 307، وإجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع بلغ 19.111 وحدة.



وفي جنوب مدينة سعد العبدالله، بلغ عدد الوحدات السكنية 24.508 وحدات، وبلغ عدد القسائم الإسكانية 22.152 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الإسكانية 2.365 وتم رفع أولوية التخصيص لتكون نهاية مارس 2005 ابتداء من 25 ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي عدد المخصصين 5078 وإجمالي عدد الوحدات الموزعة خلال الشهر 626، وإجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 5217.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية في شرق صباح الأحمد لعدد 1.184 بيتا والعقد الاول 587 بيتا، وبلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 18.63% ونسبة الإنجاز الفعلية 17.24%، وفي العقد الثاني لـ 597 بيتا بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 22.33%، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية 18.36%.



وفي المطلاع n1 وn4 لعدد 4.999 قسيمة بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 100% ونسبة الإنجاز الفعلية 96.7% بدون خزانات الترشيح.



وفي عمارات مدينة صباح الأحمد السكنية لـ 1.110 شقق تم الانتهاء من 720 شقة، وجار العمل لعدد 390 شقة ونسبة الإنجاز التعاقدية 100% وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية 90.86%.



ووفق التقرير، بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 76 مبنى، ففي المطلاع 26 مبنى، وغرب عبدالله المبارك 3 مبان، وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى، وفي جنوب عبدالله المبارك 31 مبنى.



وبلغ عدد العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها 3 عقود للبنية التحتية للمنطقة الحرفية في الوفرة وعقد كيبلات أرضية جهد (132 ك.ف) في مدينة صباح الأحمد السكنية وعقد مسابقة إدارة برنامج جنوب صباح الأحمد.



وفيما يخص شهادات «لمن يهمه الأمر» لإصدار أذونات البناء، فقد بلغ عدد القسائم المسلمة في مدينة المطلاع n12 وn5 نحو 17.589 قسيمة وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 18.519 قسيمة، وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد القسائم المسلمة 3.207 قسائم، وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 3.260 قسيمة، وفي خيطان بلغ عدد القسائم المسلمة 1321 قسيمة وعدد القسائم الجاهزة للتسليم 1.448 قسيمة.