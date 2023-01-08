أعلن مدير «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري عن جملة من الإنجازات الرائدة للجنة داخل الكويت، تزامنا مع مرور 50 عاما على تأسيسها، حيث تعد اللجنة أساسا للعمل الخيري في الكويت والعالم العربي والإسلامي كمؤسسة، وساهمت بدورها في توفير الحياة الكريمة لآلاف المستفيدين بجانب تقديم الرعاية التعليمية والطبية والنفسية والأنشطة الدعوية لهم.



وأكد الكندري أن فكرة تأسيس «زكاة العثمان» قامت على تقديم الدعم الضروري والسريع للأسر المتعففة داخل الكويت عام 1973 وبفضل الله ثم بدعم المحسنين قدمنا مساعدات شهرية ومقطوعة لأكثر من 23.543 أسرة متعففة داخل الكويت، مبينا أن هذه المساعدات تنطلق من دورنا الديني والإنساني والوطني تجاه الشرائح المستحقة التي تتواجد في كويت الخير.