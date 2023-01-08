أكدت نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الخنساء الحسيني ان الهيئة تسعى لزيادة تمكين ذوي الإعاقة بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص بهدف الإدماج المجتمعي حسب تخصصات كل منهم ومجالات دراستهم.



من جهتها، قالت مديرة جمعية البناء البشري عواطف السلمان في تصريح مماثل لـ «كونا» إن من نتائج ثمرة الدفعات السابقة قبول 56 متدربا لتأهيلهم بخوض مضمار العمل الميداني محققين انجازا لافتا، لاسيما مع دخول قطاعات خاصة اضافية منها القطاع المصرفي والاتصالات والصناعات والنفط.