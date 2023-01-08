ناهد إمام و«كونا»



أعلنت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية أنه تم عصر أمس الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية، داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.



وقالت السفارة، في بيان تلقته «كونا»، إنه في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية حرصا منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر امس. وفي هذا الشأن، جددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.



وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق امس أنها تابعت مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن المشاجرة، وأن السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.



هذا، وعلمت «الأنباء» أن عدد الطلبة الذين وقعت بينهم المشاجرة بلغ ٩ طلاب كويتيين.