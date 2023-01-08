القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة شيرين رضا عدم مشاركتها بأي عمل في دراما رمضان هذا العام لرغبتها الشديدة في الحصول على إجازة بعد معاناة لفترات طويلة لمشاركتها في العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل «وبينا ميعاد» الذي تعرض حلقاته هذه الفترة، وتحقيقه أصداء إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحمل الحلقات القادمة من العمل الكثير من المفاجآت، وتدور أحداثه حول سيدة مطلقة تعمل مهندسة وتربي 4 بنات بمفردها، وفي المقابل تتداخل أحداث حياتها مع أب مهندس أيضا، وأرمل ولديه 4 أولاد.



والطريف أن شيرين ظهرت كضيفة شرف في أعمال رمضان الماضي بمسلسل «الكبير أوي» وحققت نجاحا كبيرا.