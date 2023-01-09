عاطف رمضان



أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية في جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الـ 11 من n2 وذلك اليوم الإثنين 9 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا في مسرح المؤسسة بالمبنى الرئيسي وحتى نفاد بطاقات الاحتياط. وأضافت «السكنية»، أن الأولوية ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31 أكتوبر 2004 وما قبل.



من جانب آخر، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مسابقات الخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال التصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح لإنشاء وإنجاز وصيانة مبان عامة «نماذج نمطية» مكونة من مبنى بريد عام، و3 نماذج لمبنى مقسم الهاتف «رئيسي - فرعي مصغر» ومبنى الهيئة العامة للبيئة، ومبنى مركز التحكم في المدينة الذكية «IOC»، ومبنى مركز إطفاء، ومبنى مركز صحي تخصصي، وShow room، ومبنى الرعاية الصحية، ومبنى سوق فرعي.



وقالت إن هذه المسابقة تتم بين المكاتب والدور الاستشارية المحلية التي تنطبق عليها بعض الشروط.



ومدة تنفيذ الأعمال 36 شهرا تبدأ من تاريخ أمر مباشر شاملة فترات المراجعة والاعتماد من الجهات المختصة، ويحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب طبقا لأحكام القرار الوزاري 146 لسنة 2014 بإصدار لائحة التعاقد المباشر المعدل بالقرار رقم 42 لسنة 2017.