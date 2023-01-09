من منطلق المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، قامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران بالتعاون مع مبرة البر الخيرية بالاتفاق على توزيع الفائض من أطعمة الطائرات على الأسر المحتاجة المتعففة داخل الكويت، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة خالد صنهات المطيري والرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن الكندري تم الاتفاق على آلية تطوير التعاون مع مبرة البر الخيرية متمثلة برئيس مجلس إدارة المبرة محمد المزيني.



وفي هذا الإطار، صرح خالد المطيري قائلا: هذا التعاون بدأ منذ نوفمبر من العام الماضي وقمنا بالتعاون مع مبرة البر الخيرية بتوزيع الطعام على الجاليات المحتاجة داخل الكويت على فترتين باليوم الواحد، ومن خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي تم توزيع طعام تقدر قيمته السوقية بـ 27 ألف دينار تقريبا.



وأضاف ان هذا التعاون له هدف إنساني من خلال تقديم المساعدات الغذائية للأسر المتعففة وله هدف اقتصادي مجتمعي من خلال قياس الأثر لحفظ النعمة من الهدر فمن خلال الدراسة التي قامت بها savingfood.eu قمنا بتوفير مبالغ كبيرة على موارد الدولة تتمثل بتكاليف ردم تلك الأطعمة.



وأكد المطيري اننا بالشركة الكويتية لخدمات الطيران نسعى دائما لفتح خطوط التعاون مع كل الجهات، وذلك لخدمة المجتمع ورفع اسم الكويت. واننا نستعد لتوسيع دائرة توزيع الطعام من خلال الاتفاق مع مبرة البر الخيرية التي تتعاون مع مبرات أخرى على توزيع الطعام والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة داخل الكويت.