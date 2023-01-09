تعديل قوانين إقامة الأجانب والجنسية وشركات الأمن والحراسة





ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ



ضمن استعدادات الجانبين الحكومي والنيابي للمرحلة المقبلة، وتماشيا مع متطلبات دور الانعقاد الحالي، أرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي رسالة إلى مجلس الأمة، حصلت عليها «الأنباء»، تطلب فيها الحكومة استعجال نظر مشروعات قوانين محددة هي: تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب العامة ومشروع قانون بشأن المختارین، ومشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، ومشروع قانون بشأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بشأن الجنسية الكويتية، وإقامة الأجانب، والمرور وإنشاء مجلس الدولة.



وجاء نص رسالة الحكومة بما يلي:



رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة وهي كالتالي:



1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون (محال بالمرسوم رقم 146 لسنة 2000) تاريخ الإحالة 5/7/2000.



2 - مشروع قانون في شـأن الاجتماعات والمواكب العامة (محال بالمرسوم رقم 18 لسنة 2007) تاريخ الإحالة 31/1/2007.



3 - مشروع قانون بشأن المختارين (محال بالمرسوم رقم 155 لسنة 2010) تاريخ الإحالة 3/5/2010.



4 - مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة (محال بالمرسوم رقم 52 لسنة 2016) تاريخ الإحالة 24/2/2016.



5 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر (محال بالمرسوم رقم 112 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 8/5/2019.



6 - مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (محال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019) تاريخ الإحالة 28/7/2019.



7 - مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب (محال بالمرسوم رقم 117 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 24/8/2020.



8 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور (محال بالمرسوم رقم 121 لسنة 2020) تاريخ الإحالة 14/9/2020.



9 - مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة (المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016).